Ennesimo colpo di scena e terremoto sull' ex pm Venditti | l' annuncio spiazza tutti

L'ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, indagato per corruzione in atti giudiziari con l'accusa di aver ricevuto denaro per scagionare Andrea Sempio nell'ambito del caso Garlasco, ha annunciato le proprie dimissioni da presidente e consigliere di amministrazione del Casinò di Campione d'Italia. La decisione è stata comunicata dalla stessa casa da gioco, che riferisce di essere stata "informalmente informata" della scelta del magistrato in pensione. La società ha inoltre precisato la propria "totale estraneità" rispetto alle contestazioni mosse a Venditti, sottolineando come il suo incarico sia stato finora svolto "con grande professionalità e competenza".

