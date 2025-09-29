Ennesimo accoltellamento in centro | ragazzo di 19 anni in ospedale

Un ragazzo di 19 anni di origini marocchine è stata accoltellato ieri 28 settembre, poco dopo la mezzanotte, a Prato. Lo rende noto la procura di Prato in una nota, specificando come l'accoltellamento del giovane (nato a Pescia e residente sul territorio pratese) sia avvenuto in centro, tra via. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it