Ennesimo accoltellamento in centro | ragazzo di 19 anni in ospedale
Un ragazzo di 19 anni di origini marocchine è stata accoltellato ieri 28 settembre, poco dopo la mezzanotte, a Prato. Lo rende noto la procura di Prato in una nota, specificando come l'accoltellamento del giovane (nato a Pescia e residente sul territorio pratese) sia avvenuto in centro, tra via.
Accoltellamento in centro a Udine - Un giovane è stato ferito in serata a Udine, in pieno centro, dopo essere stato accerchiato da un gruppo di altri giovani.