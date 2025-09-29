Ennesimo accoltellamento in centro | ragazzo di 19 anni in ospedale

Firenzetoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo di 19 anni di origini marocchine è stata accoltellato ieri 28 settembre, poco dopo la mezzanotte, a Prato. Lo rende noto la procura di Prato in una nota, specificando come l'accoltellamento del giovane (nato a Pescia e residente sul territorio pratese) sia avvenuto in centro, tra via. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ennesimo - accoltellamento

Accoltellamento in centro a Udine - Un giovane è stato ferito in serata a Udine, in pieno centro, dopo essere stato accerchiato da un gruppo di altri giovani. Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Ennesimo Accoltellamento Centro Ragazzo