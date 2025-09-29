Endocardite infettiva a Terni casi tre volte la media internazionale | aumento esponenziale negli ultimi anni
Un dato allarmante e che impone una riflessione immediata: nel solo 2024, presso l’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, sono stati registrati 30 casi di endocardite infettiva, un numero che supera di circa tre volte la media riportata nelle principali riviste scientifiche internazionali. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Domani un importante convegno medico sull'endocardite infettiva presso l'Hotel Valentino di Terni. Ai nostri microfoni il Dott. Valentino Borghetti dell'@OspedaleTerni. Qui l'intervista per il Tg Umbria https://retesole.it/2025/09/25/endocardite-infettiva-conveg - X Vai su X
Individuato a Terni un nuovo caso di vaiolo delle scimmie - Un caso di malattia infettiva da Vaiolo delle scimmie (Mpox) è stato registrato a Terni. Si legge su ansa.it
Terni, caso di vaiolo delle scimmie in quarantena i gatti del contagiato - E' ancora ricoverato nel reparto di malattie infettive dell'ospedale di Terni il giovane colpito dal virus del vaiolo delle scimmie. Secondo ilmessaggero.it