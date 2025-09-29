Endocardite infettiva a Terni casi tre volte la media internazionale | aumento esponenziale negli ultimi anni

Un dato allarmante e che impone una riflessione immediata: nel solo 2024, presso l’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, sono stati registrati 30 casi di endocardite infettiva, un numero che supera di circa tre volte la media riportata nelle principali riviste scientifiche internazionali. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

