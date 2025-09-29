Gara valida per la sesta giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Si affrontano due squadre che pochi mesi fa giocavano in massima categoria e che ora sperano di ritornarci. Empoli vs Monza si giocherà mercoledì 1 ottobre 2025 alle ore 20.30 presso lo stadio Castellani. EMPOLI VS MONZA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Nonostante il ruolo di favoriti alla promozione, i toscani hanno avuto un impatto duro con la cadetteria. La squadra di Pagliuca ha totalizzato appena cinque punti in altrettante partite, frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e due sconfitte. Un bilancio al di sotto delle aspettative che obbliga ad una immediata sterzata. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Empoli vs Monza, sesta giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla