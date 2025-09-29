Empoli-Carrarese scintille dopo la partita Gli ultras apuani irrompono al Circolo arriva la polizia

Empoli, 29 settembre 2025 – All’indomani della partita Empoli-Carrarese, finita in pareggio (2-2), emergono nuovi dettagli sulle tensioni registrate fuori dallo stadio prima dell’inizio del match. A quanto appreso la polizia del commissariato di Empoli è dovuta intervenite a Sovigliana, all’altezza del circolo Arci, perché da un minivan un gruppetto di sostenitori della Carrarese era sceso per cercare di entrare in contatto con dei tifosi azzurri. Erano 56 persone con i volti coperti da cappucci che sono state prontamente fermate dai poliziotti e successivamente identificate. Prima del match di ieri, domenica 28 settembre, c’era stata tensione anche fuori dallo stadio Castellani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

