Si è conclusa con grande successo e partecipazione, la terza edizione del concorso internazionale di fotografia 'Emozioni 2025', organizzata dal FotoClub Controluce di Fiscaglia in collaborazione con il gruppo Facebook Foto Unity. Ben 1.570 gli scatti provenienti da tutta Italia e per un terzo anche dall'estero, testimonianza del crescente interesse verso un'iniziativa che valorizza lo sguardo emozionale attraverso l'arte fotografica. Sono state premiate le 10 fotografie finaliste, selezionate per l'elevata qualità tecnica, compositiva e per la capacità di suscitare forti emozioni. Inoltre, 40 scatti tra i più meritevoli sono stati esposti nella palazzina dello Iat davanti all'abbazia di Pomposa a Codigoro, trasformata per l'occasione in una galleria d'arte fotografica visitabile dal pubblico.

© Ilrestodelcarlino.it - Emozioni e foto, un successo. Ecco i vincitori della rassegna