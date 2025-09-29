Emma Watson | Far credere che senza matrimonio non si abbia valore è una crudeltà Io sono felice di non essere ancora divorziata

L’attrice, lontano da un set da tempo, ha ricordato in un’intervista il senso di inadeguatezza spesso provato sui red carpet, e ha deciso di parlare senza filtri anche di amore, relazioni e matrimonio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Emma Watson: «Far credere che senza matrimonio non si abbia valore è una crudeltà. Io sono felice di non essere ancora divorziata»

In questa notizia si parla di: emma - watson

