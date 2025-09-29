Emma Marrone single? Macché è fidanzata da anni ma lo tiene nascosto | ecco chi è

Donnapop.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Emma Marrone non è solo una delle voci più amate del panorama musicale italiano, ma anche una delle personalità più riservate quando si tratta della sua sfera privata. Dietro il sorriso e l’energia che porta sul palco, la cantante salentina ha sempre scelto di proteggere con grande cura i suoi affetti, evitando di trasformare la sua vita sentimentale in materiale da gossip. Ma nelle ultime ore, una rivelazione social ha riacceso la curiosità dei fan: Emma è davvero single come ha sempre dichiarato? O c’è qualcuno nella sua vita che tiene volutamente lontano dai riflettori? Emma Marrone non è single: tutto sull’amore della cantante. 🔗 Leggi su Donnapop.it

emma marrone single macch233 232 fidanzata da anni ma lo tiene nascosto ecco chi 232

© Donnapop.it - Emma Marrone single? Macché, è fidanzata da anni, ma lo tiene nascosto: ecco chi è

In questa notizia si parla di: emma - marrone

Emma Marrone a Pantelleria: le vacanze in un dammuso di lusso da quasi 3mila euro a notte

Emma Marrone e il nuovo gioco di Harry Styles: un mix di ironia e libertà

Emma Marrone, tre anni senza papà Rosario: “Sei ancora la mia casa”

Emma Marrone/ “Fidanzato? Sono single ma non sola, non mi accontento” e in radio domina con “Femme Fatale” - Emma Marrone è tra le protagoniste dell'estate 2024 con tre canzoni in alta rotazione, ma è anche sempre in prima linea per la difesa dei più deboli Il bello di Emma Marrone è che ci mette la faccia, ... Da ilsussidiario.net

Emma Marrone: “Rinuncio a un figlio finchè l’Italia vieta la procreazione assistita ai single” - La cantante salentina si racconta nell’ultimo numero della rivista, all’indomani della chiusura del tour “Emma in da town”, con gran finale nella sua ... Lo riporta bari.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Emma Marrone Single Macch233