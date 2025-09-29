Emil Banca la filiale si rinnova | Importante presenza nel territorio

Locali rinnovati per "sostenere al meglio lo sviluppo dell’economia locale". Sono quelli della filiale di Emil Banca, inaugurati qualche giorno fa al civico 414 di via Risorgimento, nella popolosa frazione di Ponte Ronca a Zola Predosa. Dopo il tradizionale taglio del nastro, la cerimonia è stata aperta dal parroco don Giuseppe Vaccari che ha impartito la benedizione dei nuovi spazi e sottolineando il valore di un luogo che continua a essere punto di riferimento per cittadini e imprese del territorio. Sono seguiti i saluti di Gianluca Pavan, vicedirettore generale Emil Banca, e Barbara Roveri, direttrice della filiale, che hanno ribadito l’impegno della Bcc (Banca del credito cooperativo) nel sostenere lo sviluppo locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

