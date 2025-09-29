Emicrania e longevità | come una malattia invisibile può insegnarci a vivere meglio

A prima vista, emicrania e longevità sembrano due mondi lontani: la prima è una patologia cronica e debilitante, la seconda un obiettivo di benessere e salute. Eppure, alcuni studi epidemiologici hanno osservato un legame interessante. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Emicrania e longevità: come una malattia invisibile può insegnarci a vivere meglio

In questa notizia si parla di: emicrania - longevit

Medikea.tv. . Emicrania: una nuova terapia che blocca il dolore e ne previene il ritorno Non è “solo” un mal di testa, l’emicrania è una patologia neurologica cronica e invalidante, che coinvolge sei milioni di pazienti in Italia ed è la seconda causa al mondo di a - facebook.com Vai su Facebook

Emicrania, arriva un farmaco orale per la prevenzione e gli episodi acuti - Rimegepant è ora rimborsato per i pazienti adulti con doppia indicazione: nel trattamento degli episodi e come terapia preventiva, per chi soffre per più di ... Da repubblica.it

Emicrania, Padovani (Sin): servono centri di eccellenza e nuovi farmaci orali - L’emicrania non è un semplice mal di testa, ma una patologia neurologica complessa, che altera profondamente la qualità di vita, con impatti sociali, lavorativi e relazionali ... Lo riporta doctor33.it