Emergenza Napoli le condizioni degli infortunati in vista della Champions | cosa filtra da Castel Volturno

Spazionapoli.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In casa Napoli non c’è tempo per rimuginare. Il club azzurro, seppur in emergenza, è già costretto a lavorare in vista della Champions League.  La sconfitta contro il Milan pesa e non poco per il Napoli. Dopo un rullino di marcia impressionante nelle prime quattro giornate, è arrivata la prima battuta d’arresto nel match più importante. Il ko rimediato a San Siro fa male, ancor più per le modalità con le quali è arrivato. Ora, però, è vietato pensare al passato visto che in programma c’è un nuovo match valido per la seconda giornata della Champions League.  Come cambia il Napoli in Champions? Le ultime sugli infortuni. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

emergenza napoli le condizioni degli infortunati in vista della champions cosa filtra da castel volturno

© Spazionapoli.it - Emergenza Napoli, le condizioni degli infortunati in vista della Champions: cosa filtra da Castel Volturno

In questa notizia si parla di: emergenza - napoli

Emergenza igienica a Napoli: i quartieri alti invasi dalle blatte, ira dei residenti

Emergenza blatte a Napoli, allarme igienico-sanitario tra Vomero e Arenella: cause dell'invasione e rischi

Emergenza igienico-sanitaria a Napoli: il Vomero e l’Arenella sotto assedio dalle blatte

emergenza napoli condizioni infortunatiCalcio Napoli in piena emergenza difensiva: contro lo Sporting mancherà mezza retroguardia - Come riportato dal Corriere dello Sport, il quadro è tutt’altro che incoraggiante: Rrahmani e Buongiorno s ... Scrive 2anews.it

emergenza napoli condizioni infortunatiMilan-Napoli, emergenza infortuni per Conte: in difesa tocca a Gutierrez - Con Conte che in meno di 12 ore deve ridisegnare tutta la difesa perché, come nella storia dei ... Riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Emergenza Napoli Condizioni Infortunati