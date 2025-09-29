Emergenza casa nel 2024 a Parma eseguiti più di 400 sfratti

Parmatoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso del 2024 a Parma e provincia sono stati eseguiti 401 sfratti e attivate 962 procedure per l'esecuzione. I dati, che arrivano dal Ministero dell'Interno, fotografano una situazione problematica per il nostro territorio. Anche se, va detto che il numero di sfratti è leggermente in calo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Emergenza casa in Emilia-Romagna, allarme del Sunia: 2801 sfratti nel 2024 - Il report del sindacato: aumentati del 16,3% le esecuzioni per finita locazione.

Emergenza casa. A Ravenna 237 famiglie sfrattate nel 2024, con un incremento dell'11,27% - Nel 2024 si è aggravata l'emergenza abitativa in Emilia Romagna.

