Emergenza casa nel 2024 a Parma eseguiti più di 400 sfratti

Nel corso del 2024 a Parma e provincia sono stati eseguiti 401 sfratti e attivate 962 procedure per l'esecuzione. I dati, che arrivano dal Ministero dell'Interno, fotografano una situazione problematica per il nostro territorio. Anche se, va detto che il numero di sfratti è leggermente in calo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it