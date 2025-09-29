Emergenza casa nel 2024 a Parma eseguiti più di 400 sfratti
Nel corso del 2024 a Parma e provincia sono stati eseguiti 401 sfratti e attivate 962 procedure per l'esecuzione. I dati, che arrivano dal Ministero dell'Interno, fotografano una situazione problematica per il nostro territorio. Anche se, va detto che il numero di sfratti è leggermente in calo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
In questa notizia si parla di: emergenza - casa
Arrivano altri 15 alloggi popolari: "Pronta risposta all’emergenza casa"
Emergenza abitativa, a Cinecittà nasce lo “sportello casa”: aiuterà i cittadini nella ricerca di alloggio
“I Serpenti sono dappertutto”: emergenza nazionale, entrano nei giardini e in casa I Per salvarti devi seguire questo consiglio
Emergenza casa in Emilia-Romagna, allarme del Sunia: 2801 sfratti nel 2024 - X Vai su X
Una nuova casa per l’emergenza in Alta Valle Brembana! Sabato 27 settembre inauguriamo il nuovo Polo Emergenza/Urgente CRI a Lenna, in via dell’Industria 2/A. ? Ore 10:30: saluti istituzionali e taglio del nastro A seguire: visita dei locali e rinfresc - facebook.com Vai su Facebook
Emergenza casa in Emilia-Romagna, allarme del Sunia: 2801 sfratti nel 2024 - Il report del sindacato: aumentati del 16,3% le esecuzioni per finita locazione. Come scrive corrieredibologna.corriere.it
Emergenza casa. A Ravenna 237 famiglie sfrattate nel 2024, con un incremento dell’11,27% - Nel 2024 si è aggravata l'emergenza abitativa in Emilia Romagna. Segnala ravennanotizie.it