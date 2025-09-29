Emergenza acqua potabile | obbligo di bollitura per bere e cucinare in tutto il paese?

Un’ordinanza urgente firmata dal sindaco Stefano Riccamboni impone a tutti i cittadini di bollire l’acqua prima di utilizzarla a scopo potabile. La decisione, arrivata nella serata di domenica 28 settembre, segue la segnalazione di valori anomali riscontrati in un campione prelevato alla fontana. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: emergenza - acqua

A ogni pioggia Bulciago finisce sott’acqua. Il sindaco: “Ora un piano di emergenza”

Alluvione devasta la città: acqua anche nei palazzi, emergenza e tutto bloccato a New York

Nicotera, acqua non potabile: scatta l’emergenza. Allarme dell’opposizione civica

Dallo stop agli aumenti tariffari, alla dichiarazione dello stato di emergenza idrica nazionale, fino al no alla privatizzazione, diretta o mascherata, dell'acqua. - facebook.com Vai su Facebook

Valori anomali nell'acqua potabile. Ordinanza del sindaco: "Obbligo di bollitura per l'uso. Nuove analisi nelle prossime ore" - Divieto di utilizzo di acqua a fini potabili senza preventiva bollitura. Si legge su ildolomiti.it

PFAS e TFA: nuovi limiti per l’acqua potabile - Acqua potabile, in vigore le nuove regole: limiti più severi per PFAS e TFA e più controlli nell’ultimo miglio ... ilfattoalimentare.it scrive