emerald fennell parla della controversia di wuthering heights e delle scelte di casting

Emerald Fennell commenta la sua interpretazione di "Wuthering Heights". La regista e sceneggiatrice nominata agli Oscar, Emerald Fennell, ha condiviso alcune riflessioni sulla sua recente rivisitazione del classico romanzo "Cime tempestose". La pellicola, che vede Margot Robbie nel ruolo di Cathy e Jacob Elordi in quello di Heathcliff, è prevista per l'uscita nelle sale il 13 febbraio 2026. La nuova versione ha già suscitato un intenso dibattito, grazie ad alcuni elementi innovativi e alle scelte di casting. Le controversie legate al trailer e alla produzione. Il trailer di "Wuthering Heights" ha generato numerose reazioni critiche sui social media.

