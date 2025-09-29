Emendamento in Regione per lo stop alle cave | Caserta ha già dato basta proroghe

Presentato un emendamento per bloccare le nuove attività estrattive nell'ambito della riqualificazione delle cave. A proporlo il presidente del Consiglio Regionale Gennaro Oliviero.Con tale emendamento, fino alla definitiva approvazione del nuovo Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE). 🔗 Leggi su Casertanews.it

