Emanuela Tittocchia presenta TIT TOC – L’autobiografia | esordio in libreria e anteprima al Campania Libri Festival

Sabato 4 ottobre, alle ore 17.00, Emanuela Tittocchia introduce al pubblico il suo primo libro, “TIT TOC – L’autobiografia”, edito da Edizioni Vulcaniche, con prefazione del critico letterario Adriano Teresi, nella cornice del Campania Libri Festival al Palazzo Reale, Sala Segnatura, a Napoli. Il debutto editoriale e i dettagli dell’evento L’esordio letterario di Emanuela Tittocchia . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

“Ho subito tanta cattiveria, mi chiamavano ‘cicciabomba’. A un certo punto ho smesso di mangiare ed è arrivata l’anoressia”: lo rivela Emanuela Tittocchia

