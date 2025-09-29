Elodie ed Emma Marrone È gelo nel backstage del concerto | l’indiscrezione
Fra Elodie ed Emma Marrone i rapporti sembrerebbero ormai gelidi, tanto che le due non si sarebbero rivolte parola nel backstage del concerto Una nessuna centomila. Gelo fra Elodie ed Emma nel backstage del concerto. A svelarlo è Amedeo Venza, esperto di gossip che ha raccolto la testimonianza di una persona, rimasta anonima, che era presente dietro le quinte del concerto organizzato da Fiorella Mannoia. Secondo quanto riportato dalla fonte, Elodie ed Emma si sarebbero a mala pena rivolte un saluto, per poi ignorarsi totalmente. “Io ero dietro le quinte di Una Nessuna Centomila e tra le due c’era il gelo totale – ha spiegato -. 🔗 Leggi su Dilei.it
