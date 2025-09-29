Elio al cinema con merenda

Decima stagione di BimBumBam con CINEMA CON MERENDA e con l'ultimo film della DisneyPixar e merenda per tuttiELIO (2024)Elio Solis ha perso i genitori da bambino e il suo più grande desiderio è ora quello di essere trasportato dagli alieni verso i confini del cosmo e oltre. Sulla terra si sente.

"Tutta colpa del rock", al cinema la band di Lillo, Elio e Naska

Elio vola nelle classifiche VOD dopo le difficoltà al cinema

“Tutta colpa del rock”: al cinema la band di Lillo, Elio, Naska e Carolina Crescentini

*Tre Ciotole*: rilasciato il trailer del film con Alba Rohrwacher ed Elio Germano, in arrivo al cinema dal 9 ottobre. Guarda il video e scopri di più nell'articolo. #TreCiotole #AlbaRohrwacher #ElioGermano #Cinema2025

Tre ciotole, il libro di Murgia arriva al cinema: incontro con Isabel Coixet, Alba Rohrwacher e Elio Germano - Dodici racconti in un libro che ha contribuito a creare un seguito di culto per Michela Murgia, che ora diventa un film sulla storia d'amore e malattia di una donna e del fidanzato che la lascia dopo ...

Rohrwacher e Elio Germano, lo sdegno per Gaza. E quell'idea dell'attore: "Penso spesso di lasciare" - Protagonisti del film "Tre ciotole" in sala dal 9 ottobre, hanno parlato di guerre, ...