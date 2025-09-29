Elimoghale Juve, il talento bianconero sarà seguito da Marchisio! L’annuncio sui social e tutti gli aggiornamenti. Un altro dei gioielli più puri del settore giovanile della Juve Primavera si affida a una leggenda bianconera per la gestione del suo futuro. Destiny Elimoghale, attaccante classe 2009, è entrato ufficialmente nella scuderia della Circum Associates, l’agenzia fondata dall’ex centrocampista della Juventus, Claudio Marchisio, insieme ad Alessandro Tocci. Un passo importante per uno dei talenti più attesi di Vinovo, che dopo aver dominato nella categoria Under 17, quest’anno è stato promosso in pianta stabile nella Juve Primavera di Simone Padoin, nonostante sia sotto età di ben due anni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Elimoghale Juve, il talento bianconero sarà seguito da… Marchisio! Il classe 2009 entra a far parte della Circum Associates: l’annuncio e tutti i dettagli – FOTO