Elimoghale Juve il talento bianconero sarà seguito da… Marchisio! Il classe 2009 entra a far parte della Circum Associates | l’annuncio e tutti i dettagli – FOTO
Elimoghale Juve, il talento bianconero sarà seguito da Marchisio! L’annuncio sui social e tutti gli aggiornamenti. Un altro dei gioielli più puri del settore giovanile della Juve Primavera si affida a una leggenda bianconera per la gestione del suo futuro. Destiny Elimoghale, attaccante classe 2009, è entrato ufficialmente nella scuderia della Circum Associates, l’agenzia fondata dall’ex centrocampista della Juventus, Claudio Marchisio, insieme ad Alessandro Tocci. Un passo importante per uno dei talenti più attesi di Vinovo, che dopo aver dominato nella categoria Under 17, quest’anno è stato promosso in pianta stabile nella Juve Primavera di Simone Padoin, nonostante sia sotto età di ben due anni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Juve Primavera, l’elenco di tutti i 2008 che inizieranno il ritiro con Padoin! C’è anche la stella Elimoghale: i dettagli e i nomi da monitorare
Frosinone Juve Primavera 2-1 LIVE: Elimoghale chiuso da Rodolfo
Juve Cremonese Primavera 0-0 LIVE: ci prova anche Elimoghale, grande tiro di poco a lato
Un aspetto che mi stupisce della #JuvePrimavera è il peso (e talento) che hanno gli esterni/trequartisti nel gioco di Padoin #Finocchiaro, Leone, #Merola, Bellino, Djahl, Sosna e soprattutto #Elimoghale. Lo step è trasformare in gol e concretezza tutto questo - X Vai su X
Chi è Destiny Elimoghale: il gioiello della Juventus classe 2009! ? #chefaticalavitadabomber #elimoghale #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook
Elimoghale segna la prima rete in Primavera: ancora un segnale dal talento bianconero VIDEO - L'esterno classe 2009 segna il suo primo goal nel campionato Primavera, ma non basta per regalare la vittoria alla Juventus. Come scrive ilbianconero.com
Rimonta Juve, Inter schiantata! Anche in Primavera il Derby d'Italia è bianconero - La squadra di Padoin impegnata nel derby d'Italia sul campo dei nerazzurri per risollevarsi dopo due ko consecutivi in campionato ... Lo riporta tuttosport.com