Elezioni Valle d’Aosta | Union Valdôtaine primo partito centrodestra in crescita ma non sfonda
AOSTA – L’ Union Valdôtaine (Uv) riconquista la vetta nelle elezioni regionali in Valle d’Aosta, tornando a essere il primo partito dopo il calo subito nel 2020. Con lo spoglio ancora in corso, ma ormai all’85%, il movimento autonomista si attesta al 31,16% dei consensi, un risultato che consolida il suo ruolo centrale nel futuro consiglio regionale. Dallo spoglio emerge anche una buona performance degli Autonomisti di centro, che raggiungono il 14,15%. Nonostante non si siano presentati formalmente in coalizione, il risultato lascia immaginare una nuova possibile alleanza con l’Union Valdôtaine. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
