Elezioni Valle d’Aosta | crollano Fratelli d’Italia Pd e AVSBene Calenda e FI tiene la Lega

Colpo di scena nelle elezioni regionali in Valle d’Aosta, dove i primi dati delle sezioni scrutinate evidenziano un chiaro successo degli autonomisti dell’ Union Valdôtaine, che si attestano intorno al 30% dei voti. Un risultato che conferma il forte radicamento del partito nel panorama locale e il ruolo centrale delle politiche autonomiste nella regione. La vittoria, se confermata, sarà determinante per la formazione della prossima maggioranza nel Consiglio regionale. Leggi anche: Elezioni regionali Toscana, i sondaggi: centrosinistra in testa Il successo dell’Union Valdôtaine risalta ancora di più se confrontato con le performance dei grandi partiti nazionali, molti dei quali registrano un calo significativo rispetto alle elezioni europee 2024. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Elezioni Valle d’Aosta: crollano Fratelli d’Italia, Pd e AVS.Bene Calenda e FI, tiene la Lega

