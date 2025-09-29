Elezioni Valle D’Aosta 2025 | Union Valdôtaine in testa ma lo scenario resta frammentato

Elezioni Valle D’Aosta 2025: frammentazione politica e alleanze decisive per il governo regionale. Le Elezioni Valle D’Aosta 2025 restituiscono un quadro politico complesso e in evoluzione, dove il peso delle autonomie locali si conferma centrale, ma non sufficiente a garantire stabilità. Con circa il 13,7% delle sezioni scrutinate alle ore 11:00, i primi dati indicano l’Union Valdôtaine come primo partito, con una forbice tra il 27,6% e il 31,7% dei consensi. Un voto su tre, dunque, continua a premiare la storica formazione autonomista, radicata nel territorio e capace di intercettare le istanze identitarie della regione. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

