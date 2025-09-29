Elezioni Valle d’Aosta 2025 sale l’Union Valdotaine la lista di centrodestra si ferma al 30 per cento I voti delle coalizioni | i risultati in diretta

Sono 62.301, a fronte dei 65.013 votanti, le schede scrutinate in Valle d’Aosta per le elezioni regionali. Con oltre il 95% dei voti già conteggiati a guidare è l’ Union Valdotaine che con i suoi alleati, Partito Democratico e Autonomisti di Centro, è verso il 32%, mentre la coalizione di centrodestra (Forza Italia, con La Renaissance, Fratelli d’Italia e Lega) sta a quota 30%. Siamo comunque lontano dal 42% utile ad ottenere il premio di maggioranza. Union Valdotaine: 31,77%. Autonomisti di Centro: 14,04%. Partito Democratico: 8,08%. Forza Italia-La Renaissance: 10,12%. Fratelli d’Italia: 11,03%. 🔗 Leggi su Open.online