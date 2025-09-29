Elezioni Valle d’Aosta 2025 resta in vantaggio l’alleanza con l’Union Voldataine Ma la lista del centrodestra è prima – I risultati in diretta

Open.online | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono circa 22.888, a fronte dei 65.011 votanti, le schede scrutinate in Valle d’Aosta per le elezioni regionali. Con il 35,21% dei voti già conteggiati a guidare è l’ Union Valdotaine e i suoi alleati (Partito Democratico e Autonomisti di Centro) hanno raggiunto il 50,71% dei voti. Il centrodestra unito è al 32,60 % dei voti, lontano dal 42% utile ad ottenere il premio di maggioranza. Union valdotaine: 27,69%. Autonomisti di Centro: 14,21%. Partito Democratico: 8,81%. Forza Italia-La Renaissance: 11,87%. Fratelli d’Italia: 11,55%. Lega Vallee d’Aoste: 9,18%. Avs-Rete civica: 5,98%. Vda Aperta: 6,11%. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: elezioni - valle

Elezioni regionali Valle d’Aosta 2025, la data: quando si vota

Elezioni regionali Valle d’Aosta 2025: come funziona il sistema di voto

Elezioni regionali Valle d’Aosta 2025, quando e come si vota? Gli equilibri interni ai partiti. La sinistra divisa, il centrodestra si compatta in una coalizione

elezioni valle d8217aosta 2025Risultati elezioni Valle D’Aosta, chi ha vinto? Aggiornamenti in diretta - Un dato in calo del 6,58% rispetto al 2020, quando l’affluenza si era fermata al ... Da money.it

elezioni valle d8217aosta 2025Elezioni regionali: in Valle d’Aosta boom dell'UV, cresce il centrodestra. Urne aperte nelle Marche - I primi dati indicano una forte affermazione dell’Union Valdotaine e una crescita del ... Riporta repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Valle D8217aosta 2025