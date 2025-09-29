Elezioni Valle d’Aosta 2025 resta in vantaggio l’alleanza con l’Union Voldataine Ma la lista del centrodestra è prima – I risultati in diretta

Sono circa 22.888, a fronte dei 65.011 votanti, le schede scrutinate in Valle d’Aosta per le elezioni regionali. Con il 35,21% dei voti già conteggiati a guidare è l’ Union Valdotaine e i suoi alleati (Partito Democratico e Autonomisti di Centro) hanno raggiunto il 50,71% dei voti. Il centrodestra unito è al 32,60 % dei voti, lontano dal 42% utile ad ottenere il premio di maggioranza. Union valdotaine: 27,69%. Autonomisti di Centro: 14,21%. Partito Democratico: 8,81%. Forza Italia-La Renaissance: 11,87%. Fratelli d’Italia: 11,55%. Lega Vallee d’Aoste: 9,18%. Avs-Rete civica: 5,98%. Vda Aperta: 6,11%. 🔗 Leggi su Open.online