Elezioni Valle d’Aosta 2025 in volata l’alleanza con l’Union Valdotaine Ma centrodestra in recupero – I risultati in diretta
Sono circa 17.000, a fronte dei 65.009 votanti, le schede scrutinate in Valle d’Aosta per le elezioni regionali. Con il 26,19% dei voti già conteggiati a guidare è l’ Union Valdotaine e i suoi alleati (Partito Democratico e Autonomisti di Centro hanno raggiunto il 49,22% dei voti. Il centrodestra unito è al 33,33 % dei voti, lontano dal 42% utile ad ottenere il premio di maggioranza. Sul fronte dei partiti spicca Forza Italia-La Renaissance, che con il 12,62% si pone è davanti a Fratelli d’Italia, 11,57%, e alla Lega 8,94%. Per gli autonomisti-progressisti i l Partito Democratico è al 9,75%, l ‘Union valdotaine al 25,33%, gli Autonomisti di Centro al 13,97%. 🔗 Leggi su Open.online
Elezioni regionali Valle d’Aosta 2025, la data: quando si vota
Elezioni regionali Valle d’Aosta 2025: come funziona il sistema di voto
Elezioni regionali Valle d’Aosta 2025, quando e come si vota? Gli equilibri interni ai partiti. La sinistra divisa, il centrodestra si compatta in una coalizione
