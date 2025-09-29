Elezioni Valle d'Aosta 2025 | i risultati delle regionali e i voti per partito

Fanpage.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Valle d’Aosta, le elezioni regionali del 28 settembre vedono l'Union Valdôtaine - partito autonomista spesso coalizzato con il centrosinistra - e alleati sfiorare il 50%, mentre il centrodestra è sotto il 35%. Nella regione a statuto speciale, il presidente non è eletto direttamente, ma scelto dal Consiglio regionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: elezioni - valle

Elezioni regionali Valle d’Aosta 2025, la data: quando si vota

Elezioni regionali Valle d’Aosta 2025: come funziona il sistema di voto

Elezioni regionali Valle d’Aosta 2025, quando e come si vota? Gli equilibri interni ai partiti. La sinistra divisa, il centrodestra si compatta in una coalizione

elezioni valle d aostaElezioni Valle d’Aosta 2025: i risultati delle regionali e i voti per partito - In Valle d’Aosta, le elezioni regionali del 28 settembre vedono l'Union Valdôtaine - Segnala fanpage.it

elezioni valle d aostaRisultati elezioni Valle D’Aosta, chi ha vinto? Aggiornamenti in diretta - Un dato in calo del 6,58% rispetto al 2020, quando l’affluenza si era fermata al ... Riporta money.it

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Valle D Aosta