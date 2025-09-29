Elezioni Valle d’Aosta 2025 | attesa per i risultati definitivi Inizia lo spoglio
Lo spoglio per il rinnovo del consiglio regionale della Valle d’Aosta è iniziato alle 8 e dovrebbe concludersi intorno alle 15. L’affluenza al voto è stata del 62,98%, pari a 65.014 votanti su 103.223 aventi diritto. Per il rinnovo del Consiglio comunale di Aosta, invece, si è recato ai seggi il 57,64% delle persone aventi diritto, pari a 16.480 votanti su 28.590 aventi diritto di voto. Per le elezioni regionali il Comune con l’affluenza più alta è stato Valgrisenche, con il 90,42% di votanti; il Comune con l’affluenza più bassa è stato Courmayeur, con il 50,57% di votanti. Nel 2020 (le elezioni si svolgevano su due giornate) l’affluenza finale per il rinnovo del Consiglio regionale era stata del 70,50%, pari a 72. 🔗 Leggi su Open.online
