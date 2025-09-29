Elezioni Valle d’Aosta 2025 affluenza definitiva Regionali al 62,98%

Sono partite dalle 8 le operazioni di spoglio delle schede per le elezioni in Valle d’Aosta 2025, dove si rinnova il Consiglio regionale e le amministrazioni di 65 comuni della regione. Il voto si è tenuto nella giornata di domenica 28 settembre dalle 7 alle 23, mentre si votava anche nelle Marche. L’affluenza finale, secondo quanto comunicato dalla Regione, si attesta al 62,98%. Lo spoglio al via dalle 8. Sono in corso in Valle d’Aosta le operazioni di spoglio delle schede per il rinnovo del Consiglio regionale. L’affluenza finale, secondo quanto comunicato dalla Regione, si attesta al 62,98%, pari a 65. 🔗 Leggi su Lapresse.it

