Elezioni regionali Valle d' Aosta i risultati | Union Valdôtaine 32% cdx al 29,4% e Autonomisti di Centro al 14,1%

I risultati in merito alle elezioni regionali in Valle d'Aosta. Union Valdôtaine primo con il 32% dei voti, mentre il centrodestra si ferma al 29,4% A urne chiuse arrivano i risultati in merito alle elezioni regionali in Valle d'Aosta. Elezioni che vedono il centrodestra unito arrivare dietro. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

