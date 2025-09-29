Elezioni regionali Valle d' Aosta i risultati | Union Valdôtaine 32% cdx al 29,4% e Autonomisti di Centro al 14,1%

I risultati in merito alle elezioni regionali in Valle d'Aosta. Union Valdôtaine primo con il 32% dei voti, mentre il centrodestra si ferma al 29,4% A urne chiuse arrivano i risultati in merito alle elezioni regionali in Valle d'Aosta. Elezioni che vedono il centrodestra unito arrivare dietro.

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

Elezioni Regionali Marche e Valle D'Aosta i risultati in diretta nello Speciale del Tgla7 - Il candidato del centrodestra e governatore uscente di Fratelli d'Italia ha superato il 51% dei voti, battendo ...

Elezioni Valle d'Aosta 2025: i risultati delle regionali e i voti per partito - In Valle d'Aosta, le elezioni regionali del 28 settembre vedono l'Union Valdôtaine