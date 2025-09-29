Elezioni regionali Valle d' Aosta i risultati | cdx al 33,2% Union Valdôtaine 25,9% e Autonomisti di Centro al 14%

Ilgiornaleditalia.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I primi risultati in merito alle elezioni regionali in Valle d'Aosta A urne chiuse arrivano i primi risultati in merito alle elezioni regionali in Valle d'Aosta. Elezioni che vedono trionfare il centrodestra unito: le tre liste arrivano infatti al 33,2%, segue l'Union Valdôtaine 25,9% e poi g. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

elezioni regionali valle d aosta i risultati cdx al 332 union vald244taine 259 e autonomisti di centro al 14

© Ilgiornaleditalia.it - Elezioni regionali Valle d'Aosta, i risultati: cdx al 33,2%, Union Valdôtaine 25,9% e Autonomisti di Centro al 14%

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature

Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera

Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini

elezioni regionali valle dElezioni regionali: in Valle d’Aosta boom dell'UV, cresce il centrodestra. Urne aperte nelle Marche - I primi dati indicano una forte affermazione dell’Union Valdotaine e una crescita del ... repubblica.it scrive

elezioni regionali valle dRegionali in Valle d'Aosta, da primi dati Union Valdotaine in testa con 29,72% - Union Valdotaine in testa alle elezioni regionali della Valle d'Aosta con il 29,72%, seguita dagli Autonomisti di Centro (13,86%) e poi Forza Italia, primo partito del centrodestra con l'11,43%, ... Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Regionali Valle D