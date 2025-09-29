Elezioni regionali urne chiuse nelle Marche | inizia lo spoglio testa a testa Acquaroli-Ricci Affluenza definitiva e primi exit poll ?Segui la diretta

Elezioni regionali, urne chiuse nelle Marche: ora inizia lo spoglio. A breve l'affluenza definitiva (al momento, il dato parziale, è poco sopra il 50% complessivo: in netta diminuzione. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Elezioni regionali, urne chiuse nelle Marche: inizia lo spoglio, testa a testa Acquaroli-Ricci. Affluenza definitiva e primi exit poll. ?Segui la diretta

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature

Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera

Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini

Elezioni regionali Marche: in diretta tutti i risultati e i commenti - X Vai su X

I risultati delle elezioni regionali nelle Marche - facebook.com Vai su Facebook

Elezioni regionali, urne chiuse nelle Marche: inizia lo spoglio, testa a testa Acquaroli-Ricci. Affluenza definitiva e primi exit poll. Segui la diretta - A breve l'affluenza definitiva (al momento, il dato parziale, è poco sopra il 50% complessivo) e i primi ... Come scrive corriereadriatico.it

Urne chiuse nelle Marche. Acquaroli in leggero vantaggio secondo gli exit poll - Matteo Ricci è dato in una forbice compresa tra 46 e il 50 per cento, secondo i primi exit poll del Consorzio opinio per la Rai. Si legge su ilfoglio.it