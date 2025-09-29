Elezioni regionali urne chiuse nelle Marche | inizia lo spoglio Affluenza definitiva e primi exit poll ?Segui la diretta

Corriereadriatico.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Elezioni regionali, urne chiuse nelle Marche: ora inizia lo spoglio. A breve l'affluenza definitiva (al momento, il dato parziale, è poco sopra il 50%) e i primi exit poll. Gli. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

elezioni regionali urne chiuseUrne chiuse nelle Marche. Acquaroli in leggero vantaggio secondo gli exit poll - Matteo Ricci è dato in una forbice compresa tra 46 e il 50 per cento, secondo i primi exit poll del Consorzio opinio per la Rai. Come scrive ilfoglio.it

elezioni regionali urne chiuseElezioni regionali: in Valle d’Aosta boom dell'UV, cresce il centrodestra. Urne aperte nelle Marche - I primi dati indicano una forte affermazione dell’Union Valdotaine e una crescita del ... Scrive repubblica.it

