Elezioni regionali urne chiuse anche nelle Marche | il testa a testa tra Acquaroli e Ricci

Notizie.com | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Elezioni Marche e Valle d’Aosta, il risultato elettorale del banco di prova del governo Meloni. Il testa a testa tra Acquaroli e Ricci e Union Valdotaine primo partito. Gli aggiornamenti.  Il Valle d’Aosta i cittadini erano chiamati alle urne per le elezioni regionali e le comunali in 65 città. Nelle Marche invece, solo per il rinnovo del consiglio regionale. I risultati delle prime due Regioni al voto di quest’anno. A seguire, si voterà in Campania, Veneto, Toscana, Calabria e Puglia. (Ansa Foto) – notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com

