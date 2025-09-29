Elezioni regionali urne chiuse anche nelle Marche | il testa a testa tra Acquaroli e Ricci
Elezioni Marche e Valle d’Aosta, il risultato elettorale del banco di prova del governo Meloni. Il testa a testa tra Acquaroli e Ricci e Union Valdotaine primo partito. Gli aggiornamenti. Il Valle d’Aosta i cittadini erano chiamati alle urne per le elezioni regionali e le comunali in 65 città. Nelle Marche invece, solo per il rinnovo del consiglio regionale. I risultati delle prime due Regioni al voto di quest’anno. A seguire, si voterà in Campania, Veneto, Toscana, Calabria e Puglia. (Ansa Foto) – notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com
Elezioni regionali, urne chiuse nelle Marche: inizia lo spoglio, Acquaroli avanti di poco (agli instant poll). Crolla l'affluenza. Attesa per le prime proiezioni. Segui la diretta - Il primo dato chiaro è l'affluenza: mai così bassa la quota definitiva, numeri che mettono in chiaro il ...
Elezioni regionali: testa a testa nelle Marche, exit poll cresce il vantaggio Acquaroli su Ricci - In Valle d'Aosta forte affermazione dell'Union Valdotaine e una crescita del centrodestra ...