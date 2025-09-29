Elezioni regionali urne chiuse anche nelle Marche | Acquaroli in testa su Ricci
Elezioni Marche e Valle d’Aosta, il risultato elettorale del banco di prova del governo Meloni. Il testa a testa tra Acquaroli e Ricci e Union Valdotaine primo partito. Gli aggiornamenti. Nel momento in cui sono scrutinate 15 sezioni di 1.572, il governatore uscente delle Marche è sopra di circa 4 punti percentuali rispetto allo sfidante Dem. Francesco Acquaroli ha ottenuto il 50,34% dei voti, contro il 46,59 di Matteo Ricci. Elezioni regionali, urne chiuse anche nelle Marche: il testa a testa tra Acquaroli e Ricci (Ansa Foto) – notizie.com Per quanto riguarda gli altri candidati, al terzo posto si attesta Beatrice Marinelli con l’1,20%, seguita da Claudio Bolletta con l’1,02%, Francesco Gerardi con lo 0,44% e Lidia Mangani con lo 0,41%. 🔗 Leggi su Notizie.com
In questa notizia si parla di: elezioni - regionali
