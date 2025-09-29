Elezioni regionali nelle Marche primo test per Meloni e Schlein | risultati e affluenza
Un test elettorale locale che viene guardato con attenzione dalle segreterie nazionali dei partiti. Le elezioni regionali nelle Marche sono la prima sfida autunnale su cui si misurano Giorgia Meloni e i suoi alleati e il “Campo largo” capeggiato dalla segretaria del Pd Elly Schlein. A contendersi. 🔗 Leggi su Today.it
Elezioni regionali in Valle d'Aosta: Union Valdôtaine prima lista al 31%. Risultati in tempo reale
ELEZIONI REGIONALI 2025: AFFLUENZA ALLE ORE 19 DEL 24,98% - Proseguono regolarmente le operazioni di voto nel Comune di San Severino Marche per l'elezione del nuovo Presidente della Giunta regionale e dei membri del Consiglio regionale dell
Elezioni regionali: in Valle d'Aosta boom dell'UV, cresce il centrodestra. Urne aperte nelle Marche - I primi dati indicano una forte affermazione dell'Union Valdotaine e una crescita del
Quando arrivano exit poll e risultati alle elezioni nelle Marche 2025 - Alle ore 15 di oggi, lunedì 29 settembre, si chiudono i seggi per le elezioni regionali nelle Marche 2025: partirà subito lo spoglio delle schede