Elezioni regionali nelle Marche il partito più votato | colpo di scena dalle urne

Il voto nelle Marche si conferma uno dei fronti più caldi di questa tornata elettorale. I primi exit poll diffusi da Opinio per la Rai segnalano infatti un testa a testa tra il governatore uscente di Fratelli d’Italia, Francesco Acquaroli, e lo sfidante del centrosinistra, l’europarlamentare del Pd Matteo Ricci. Acquaroli oscillerebbe tra il 48 e il 52% dei consensi, mentre Ricci inseguirebbe con una forbice compresa tra il 46 e il 50%. Una forbice minima che lascia aperti tutti gli scenari e che sarà decisa solo dallo scrutinio reale delle schede. Un elemento che pesa su queste elezioni è sicuramente l’affluenza, ferma intorno al 50% con circa la metà delle 1. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it