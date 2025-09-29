Elezioni regionali nelle Marche exit poll | Acquaroli centrodestra fra il 48 e il 52% Ricci centrosinistra fra il 46 e il 50%
Secondo gli exit poll realizzati dal consorzio Opinio per Rai, il presidente delle Marche ricandidato per il centrodestra, Francesco Acquaroli, sta in una forbice tra il 48% e il 52% dei consensi, mentre lo sfidante del centrosinistra Matteo Ricci tra il 46% e 50% L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
