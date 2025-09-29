Elezioni regionali nelle Marche chiusi i seggi | i primi risultati Acquaroli avanti

Attesa per il risultato del voto nelle Marche: al momento è avanti il candidato del centrodestra, Francesco Acquaroli, con uno scarto però minimo. L’affluenza alle urne nelle Marche per le elezioni regionali del 2025 ha mostrato un andamento costante durante tutta la giornata di voto, ma resta inferiore rispetto alla tornata precedente. I cittadini sono tornati ai seggi con un’intensità crescente nel corso delle ore, fino a raggiungere poco più di un terzo del corpo elettorale alla chiusura serale. Il confronto con le rilevazioni intermedie evidenzia una dinamica simile. Alle 12 l’affluenza si era fermata al 10,6%, circa tre punti in meno rispetto al 13,4% registrato cinque anni fa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Elezioni regionali nelle Marche, chiusi i seggi: i primi risultati, Acquaroli avanti

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature

Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera

Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini

Elezioni regionali #Marche, Vittorio #Sgarbi al seggio per votare - X Vai su X

ELEZIONI REGIONALI 2025: AFFLUENZA ALLE ORE 19 DEL 24,98% - Proseguono regolarmente le operazioni di voto nel Comune di San Severino Marche per l'elezione del nuovo Presidente della Giunta regionale e dei membri del Consiglio regionale dell - facebook.com Vai su Facebook

Risultati elezioni regionali Marche 2025, exit poll: ecco chi è in testa - Ricordiamo che i principali candidati sono il presidente uscente Francesco Acquaroli del Centrodestra e Matteo Ricci del Centrosinistra. Riporta notizie.it

Quando arrivano exit poll e risultati alle elezioni nelle Marche 2025 - Alle ore 15 di oggi, lunedì 29 settembre, si chiudono i seggi per le elezioni regionali nelle Marche 2025: partirà subito lo spoglio delle schede ... fanpage.it scrive