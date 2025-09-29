Elezioni regionali nelle Marche Acquaroli rieletto presidente | FdI primo partito Affluenza al 50%

Francesco Acquaroli è stato rieletto presidente della regione Marche. Il candidato della coalizione di centrodestra e governatore uscente di FdI, è dato vincitore dalle proiezioni e dallo spoglio, ancora in corso in queste ore. Supera il 51% mentre l’ex sindaco di Pesaro, l’europarlamentare del Pd Matteo Ricci, sostenuto dal centrosinistra insieme al M5S, si ferma sopra il 45% Secondo i dati ufficiali, alle ore 23 aveva votato il 37,7% degli aventi diritto, una percentuale che conferma un calo significativo rispetto al 2020, quando nello stesso momento la partecipazione era arrivata al 42,7%. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

