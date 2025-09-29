Elezioni regionali Marche urne aperte fino alle 15 sfida tra Acquaroli cdx e Ricci csx flop affluenza al 37,7% contro il 42,72% del 2020
In attesa di scoprire il vincitore, primi dati parziali sull'affluenza, che registrano un calo di 5 punti rispetto a cinque anni fa: 37,71% contro 42,72% Secondo giorno di elezioni regionali nelle Marche. Urne aperte dalle 7 alle 15 per eleggere il futuro presidente di regione. La scelta è tr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
