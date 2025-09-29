Elezioni regionali Marche le proiezioni in tempo reale | Acquaroli cdx in vantaggio 51% sul candidato di csx Ricci 45,6%
Il governatore uscente in leggero vantaggio sullo sfidante del cosiddetto "campo largo" per la riconferma Le proiezioni in tempo reale in merito alle elezioni regionali delle Marche indicano che il candidato di centrodestra e governatore uscente Francesco Acquaroli è in vantaggio col 51% per. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: elezioni - regionali
Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature
Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera
Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini
Elezioni regionali #Marche, Vittorio #Sgarbi al seggio per votare - X Vai su X
ELEZIONI REGIONALI 2025: AFFLUENZA ALLE ORE 19 DEL 24,98% - Proseguono regolarmente le operazioni di voto nel Comune di San Severino Marche per l'elezione del nuovo Presidente della Giunta regionale e dei membri del Consiglio regionale dell - facebook.com Vai su Facebook
Marche, risultati regionali diretta. Proiezioni: Aquaroli avanti 51%, Ricci 45,6%. Affluenza in calo attorno al 50% - Poi inizierà lo spoglio per i risultati che decreteranno la composizione nella XII ... Lo riporta leggo.it
Marche, risultati regionali diretta. Proiezioni: Aquaroli al 51% verso la riconferma, Ricci 45,6%. Affluenza in calo attorno al 50% - Poi inizierà lo spoglio per i risultati che decreteranno la composizione nella XII ... Riporta ilmessaggero.it