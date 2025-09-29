Elezioni regionali Marche le proiezioni in tempo reale | Acquaroli cdx in vantaggio 51% sul candidato di csx Ricci 45,6%

Ilgiornaleditalia.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governatore uscente in leggero vantaggio sullo sfidante del cosiddetto "campo largo" per la riconferma Le proiezioni in tempo reale in merito alle elezioni regionali delle Marche indicano che il candidato di centrodestra e governatore uscente Francesco Acquaroli è in vantaggio col 51% per. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

elezioni regionali marche proiezioniElezioni Marche, risultati: vince Acquaroli (Cdx), Ricci battuto e Meloni esulta. FdI è il primo partito - I risultati delle elezioni regionali nelle Marche: il vincitore è il candidato del centrodestra Francesco Acquaroli, sconfitto Matteo Ricci (csx) ... Da fanpage.it

elezioni regionali marche proiezioniElezioni regionali Marche, risultati in diretta: La regione va ad Acquaroli: 'Priorità è riforma in sanità' - Il candidato di centrosinistra Ricci: 'È stata una campagna impari, la destra ha messo in campo più risorse e potere'. Riporta ansa.it

