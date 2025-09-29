Elezioni regionali Marche le proiezioni in tempo reale | Acquaroli cdx in vantaggio 51% sul candidato di csx Ricci 45,6%

Il governatore uscente in leggero vantaggio sullo sfidante del cosiddetto "campo largo" per la riconferma Le proiezioni in tempo reale in merito alle elezioni regionali delle Marche indicano che il candidato di centrodestra e governatore uscente Francesco Acquaroli è in vantaggio col 51% per.

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

Elezioni Marche, risultati: vince Acquaroli (Cdx), Ricci battuto e Meloni esulta. FdI è il primo partito - I risultati delle elezioni regionali nelle Marche: il vincitore è il candidato del centrodestra Francesco Acquaroli, sconfitto Matteo Ricci (csx) ... Da fanpage.it

Elezioni regionali Marche, risultati in diretta: La regione va ad Acquaroli: 'Priorità è riforma in sanità' - Il candidato di centrosinistra Ricci: 'È stata una campagna impari, la destra ha messo in campo più risorse e potere'. Riporta ansa.it