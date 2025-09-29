Elezioni regionali Marche le proiezioni in tempo reale | Acquaroli cdx in vantaggio 51% sul candidato di csx Ricci 45,6%

Il governatore uscente in leggero vantaggio sullo sfidante del cosiddetto "campo largo" per la riconferma Le proiezioni in tempo reale in merito alle elezioni regionali delle Marche indicano che il candidato di centrodestra e governatore uscente Francesco Acquaroli è in vantaggio col 51% per. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Elezioni regionali Marche, le proiezioni in tempo reale: Acquaroli (cdx) in vantaggio (51%) sul candidato di csx Ricci (45,6%)

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

? Il centrosinistra esce sconfitto dalle elezioni regionali, ma non mancano spunti di riflessione. Daniele Vimini, candidato del PD Marche e assessore del Comune di Pesaro, ha analizzato il risultato elettorale, sottolineando la vittoria nella provincia di Ancon Vai su Facebook

Francesco Acquaroli vince le elezioni regionali nelle Marche confermandosi Presidente. Gli elettori hanno premiato una persona che in questi anni ha lavorato senza sosta per la sua regione e i suoi cittadini. Sono certa che continuerà nel suo impegno con la - X Vai su X

Elezioni Marche, risultati: vince Acquaroli (Cdx), Ricci battuto e Meloni esulta. FdI è il primo partito - I risultati delle elezioni regionali nelle Marche: il vincitore è il candidato del centrodestra Francesco Acquaroli, sconfitto Matteo Ricci (csx) ... Secondo fanpage.it

Elezioni regionali Marche, risultati in diretta: La regione va ad Acquaroli: 'Priorità è riforma in sanità' - Il candidato di centrosinistra Ricci: 'È stata una campagna impari, la destra ha messo in campo più risorse e potere'. Lo riporta ansa.it