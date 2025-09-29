Elezioni regionali Marche le proiezioni in tempo reale | Acquaroli cdx in leggero vantaggio 48-52% sul candidato di csx Ricci 46-50%

Il governatore uscente in leggero vantaggio sullo sfidante del cosiddetto "campo largo" per la riconferma Le proiezioni in tempo reale in merito alle elezioni regionali delle Marche indicano che il candidato di centrodestra e governatore uscente Francesco Acquaroli è in leggero vantaggio per. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Elezioni regionali Marche, le proiezioni in tempo reale: Acquaroli (cdx) in leggero vantaggio (48-52%) sul candidato di csx Ricci (46-50%)

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

