Elezioni regionali Marche exit poll | Acquaroli cdx in pole per la riconferma 50-54% sul candidato di csx Ricci 44-48%
Francesco Acquaroli vede la riconferma. Almeno, così sembra dagli exit poll in merito alle elezioni regionali nelle Marche che vedono il governatore uscente in pole sullo sfidante Matteo Ricci Gli exit poll relativi alle elezioni regionali delle Marche indicano che il governatore uscente del. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: elezioni - regionali
Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature
Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera
Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini
Elezioni regionali in Valle d’Aosta: Union Valdôtaine prima lista al 31%. Risultati in tempo reale - X Vai su X
ELEZIONI REGIONALI 2025: AFFLUENZA ALLE ORE 19 DEL 24,98% - Proseguono regolarmente le operazioni di voto nel Comune di San Severino Marche per l'elezione del nuovo Presidente della Giunta regionale e dei membri del Consiglio regionale dell - facebook.com Vai su Facebook
Quando arrivano exit poll e risultati alle elezioni nelle Marche 2025 - Alle ore 15 di oggi, lunedì 29 settembre, si chiudono i seggi per le elezioni regionali nelle Marche 2025: partirà subito lo spoglio delle schede ... fanpage.it scrive
Elezioni Marche, i risultati in diretta: seggi aperti fino alle 15, poi affluenza definitiva con exit poll e proiezioni - I risultati delle elezioni regionali nelle Marche in diretta: seggi aperti anche oggi, lunedì 29 settembre 2025, fino alle ore 15:00 ... Lo riporta fanpage.it