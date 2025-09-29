Elezioni regionali Marche exit poll | Acquaroli cdx in pole per la riconferma 50-54% sul candidato di csx Ricci 44-48%

Francesco Acquaroli vede la riconferma. Almeno, così sembra dagli exit poll in merito alle elezioni regionali nelle Marche che vedono il governatore uscente in pole sullo sfidante Matteo Ricci Gli exit poll relativi alle elezioni regionali delle Marche indicano che il governatore uscente del. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

elezioni regionali marche exitRisultati elezioni regionali Marche 2025, exit poll: ecco chi è in testa - Ricordiamo che i principali candidati sono il presidente uscente Francesco Acquaroli del Centrodestra e Matteo Ricci del Centrosinistra. Lo riporta notizie.it

elezioni regionali marche exitElezioni Marche, risultati: vince Acquaroli (Cdx), Ricci battuto e Meloni esulta. FdI è il primo partito - I risultati delle elezioni regionali nelle Marche: il vincitore è il candidato del centrodestra Francesco Acquaroli, sconfitto Matteo Ricci (csx) ... Come scrive fanpage.it

