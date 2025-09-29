Elezioni regionali Marche exit poll | Acquaroli cdx in pole per la riconferma 50-54% sul candidato di csx Ricci 44-48%

Francesco Acquaroli vede la riconferma. Almeno, così sembra dagli exit poll in merito alle elezioni regionali nelle Marche che vedono il governatore uscente in pole sullo sfidante Matteo Ricci Gli exit poll relativi alle elezioni regionali delle Marche indicano che il governatore uscente del. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Elezioni regionali Marche, exit poll: Acquaroli (cdx) in pole per la riconferma (50-54%) sul candidato di csx Ricci (44-48%)

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

Il centrosinistra esce sconfitto dalle elezioni regionali, ma non mancano spunti di riflessione. Daniele Vimini, candidato del PD Marche e assessore del Comune di Pesaro, ha analizzato il risultato elettorale, sottolineando la vittoria nella provincia di Ancon

Francesco Acquaroli vince le elezioni regionali nelle Marche confermandosi Presidente. Gli elettori hanno premiato una persona che in questi anni ha lavorato senza sosta per la sua regione e i suoi cittadini. Sono certa che continuerà nel suo impegno con la

Risultati elezioni regionali Marche 2025, exit poll: ecco chi è in testa - Ricordiamo che i principali candidati sono il presidente uscente Francesco Acquaroli del Centrodestra e Matteo Ricci del Centrosinistra.

Elezioni Marche, risultati: vince Acquaroli (Cdx), Ricci battuto e Meloni esulta. FdI è il primo partito - I risultati delle elezioni regionali nelle Marche: il vincitore è il candidato del centrodestra Francesco Acquaroli, sconfitto Matteo Ricci (csx)