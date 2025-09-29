Elezioni regionali Marche 2025 urne aperte anche oggi fino alle 15

Webmagazine24.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Urne aperte anche oggi, lunedì 29 settembre, nelle Marche per le elezioni regionali 2025. Ieri la prima giornata di voto che ha registrato un'affluenza del 37, 71% alle 23 di sera, quando si sono chiusi i seggi. Sono 1.325.689 i marchigiani chiamati al voto nelle 1.572 sezioni per il rinnovo del Consiglio regionale . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature

Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera

Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini

elezioni regionali marche 2025Elezioni Marche, i risultati in diretta: seggi aperti fino alle 15, poi affluenza definitiva con exit poll e proiezioni - I risultati delle elezioni regionali nelle Marche in diretta: seggi aperti anche oggi, lunedì 29 settembre 2025, fino alle ore 15:00 ... Riporta fanpage.it

elezioni regionali marche 2025Elezioni Marche e Valle d’Aosta in diretta, affluenza al 10,59% e al 21,68% alle 12: news sui risultati del voto alle regionali - Le elezioni nelle Marche e Valle d'Aosta in diretta: al voto oggi circa 1 milione e 250mila cittadini per eleggere i nuovi Presidente di regione e rinnovare ... Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Regionali Marche 2025