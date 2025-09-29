Elezioni regionali Marche 2025 urne aperte anche oggi fino alle 15

(Adnkronos) – Urne aperte anche oggi, lunedì 29 settembre, nelle Marche per le elezioni regionali 2025. Ieri la prima giornata di voto che ha registrato un'affluenza del 37, 71% alle 23 di sera, quando si sono chiusi i seggi. Sono 1.325.689 i marchigiani chiamati al voto nelle 1.572 sezioni per il rinnovo del Consiglio regionale . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature

Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera

Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini

ELEZIONI REGIONALI 2025: AFFLUENZA ALLE ORE 19 DEL 24,98% - Proseguono regolarmente le operazioni di voto nel Comune di San Severino Marche per l'elezione del nuovo Presidente della Giunta regionale e dei membri del Consiglio regionale dell - facebook.com Vai su Facebook

Elezioni regionali nelle $Marche, variazione dell’affluenza ore 19 nei principali comuni della regione: $Ancona: -2,8 $Pesaro: -1,2 $Fano: -3,0 $AscoliPiceno: +2,8 $SanBenedettodelTronto: -1,7 $Senigallia: -4,1 $CivitanovaMarche: -1,5 $Macerata: -6,6 $Je - X Vai su X

Elezioni Marche, i risultati in diretta: seggi aperti fino alle 15, poi affluenza definitiva con exit poll e proiezioni - I risultati delle elezioni regionali nelle Marche in diretta: seggi aperti anche oggi, lunedì 29 settembre 2025, fino alle ore 15:00 ... Riporta fanpage.it

Elezioni Marche e Valle d’Aosta in diretta, affluenza al 10,59% e al 21,68% alle 12: news sui risultati del voto alle regionali - Le elezioni nelle Marche e Valle d'Aosta in diretta: al voto oggi circa 1 milione e 250mila cittadini per eleggere i nuovi Presidente di regione e rinnovare ... Scrive fanpage.it