Elezioni regionali Marche 2025 il centrodestra avanza Pd e M5S perdono terreno Come sono cambiati gli equilibri tra i partiti dal 2020 ad oggi

Cresce il fascino per il centrodestra nella Regione Marche. Il Pd arretra, mentre la Lega fa un netto balzo indietro. Sono le prime analisi che emergono confrontando la seconda proiezione di SWG sui risultati delle elezioni regionali 2025 nelle Marche con i dati elettorali della tornata del 2020. Si tratta di due contesti molto diversi, dato che allora le Marche votarono a soli tre mesi dalla riapertura post-pandemia da Covid-19. I mutamenti sociali avvenuti negli anni successivi si riflettono inevitabilmente anche negli equilibri interni alle coalizioni. Il centrodestra nel 2020. Nel 2020 il centrodestra vinse compatto, portando Francesco Acquaroli alla presidenza con il 49,1%. 🔗 Leggi su Open.online

