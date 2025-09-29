Si sono chiuse alle 15 le urne per le elezioni regionali nelle Marche. Gli elettori hanno votato per eleggere il nuovo governatore e i 30 consiglieri dell’Assemblea legislativa. La partita si gioca tra il candidato del centrodestra Francesco Acquaroli, che tenta il bis, e quello del centrosinistra Matteo Ricci. Sono attesi a breve i primi exit poll e le prime proiezioni. Articolo completo: dal blog Lettera43. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Elezioni regionali Marche 2025: i risultati in diretta