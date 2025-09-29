Elezioni regionali Marche 2025 chi è Francesco Acquaroli il presidente uscente di Fratelli d’Italia confermato per un mandato bis
Alla fine, Francesco Acquaroli ce l’ha fatta. Il candidato del centrodestra in quota Fratelli d’Italia è stato riconfermato presidente della Regione Marche, replicando il successo ottenuto cinque anni fa contro il centrosinistra e ottenendo il via libera per un secondo mandato. Si chiude così, con le proiezioni delle principali società di sondaggi che danno almeno sei punti di distacco dallo sfidante dem, Matteo Ricci. Una campagna elettorale segnata da ritmi serrati: in un primo momento, Ricci sembrava in vantaggio, ma la sua corsa ha subito un contraccolpo con il suo coinvolgimento nell’inchiesta Affidopoli. 🔗 Leggi su Open.online
